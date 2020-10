List Petrovi Saganovi

Milý pán Sagan, keď moji dvaja kamaráti pred desiatimi rokmi pri našich cyklistických potulkách chorvátskymi ostrovmi prvý raz spomenuli vaše meno, povadili sme sa.

Ja som si totiž dovolil povedať, že až čas ukáže, či ste taký dobrý ako oni tvrdia.

Pravdu mali na moju veľkú radosť oni. Odvtedy som aj vďaka vám začal viac bicyklovať a ako vidím v poslednej dobe nielen ja. Jednej veci som ale stále nerozumel: prečo nejdete na Giro, veď Taliani vás milujú. Pred asi piatimi rokmi som išiel na festival do Cannes na bicykli a mal som tričko Giro d´Italia. Všetci Taliani sa ma pýtali odkiaľ som a keď som povedal že zo Slovenska, hneď kričali: Sagan Sagan! Tento rok idete Giro tak ja som si dal z trucu Giro PUGLIA, to je ten opätok talianskej čižmy. Mam za sebou dve etapy, včera som prišiel do hotelu (v dedinke ako niekde u nás na Horehroní) a recepčný mi dal hneď 20 percent zľavu, za to, že ste vyhrali etapu na Giro. Bol úžasné ako ste prefrčali cieľom a dvíhali Talianov rukami.

Dnes som si pozrel váš zaver už v hoteli v Lecce a div sa svete, aj tu vás majiteľ (inak ctiteľ umenia) poznal. Síce si nás stále mýlia so Slovincami, ale veď to asi viete.



Škoda že ste dnes opäť nevyhrali. Nevadí , ja som vyhral, bol som v hoteli skôr ako vy v Rimini. A teraz dôvody prečo vás zaboha nemôžem poraziť, ak by to znelo ako výhovorky, nevadí:

1) mam určite viac kíl

2) nemám pelotón v ktorom môžem šetriť sily

3 ) som o par desiatok rokov starší

4) nemám tím

5) dnes fúkal vietor vám do chrbta a mne naproti (včera to bolo ale opačne)

6) nemám vyznačenú cestu, takže sa sem tam vraciam

7) nehovoria mi do sluchátok koľko mam ešte do cieľa(frustrácia)

8) nemám taký dobrý bicykel

9) nemám regeneráciu

10) a nakoniec - dnes som čakal 10minut kým prejdú ovce cez cestu



Ako milý pán Sagan vidíte, nemám to ľahké, ale bojujem a Giro di Puglia zvládnem. Prajem Vám aby ste to tričko získali a keď nie, nevadí, získate ho o rok.