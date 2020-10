List prezidentke Slovenskej republiky

Vážená pani prezidentka, možno si ma budete pamätať ešte z doby Vašej kandidatúry, keď sme Vás ako nádejnú kandidátku pozvali do pražskej show, ktorú produkujem.

Krátko potom ste vyhrala voľby. Potiaľ je všetko v poriadku. Kto mohol vtedy tušiť, čo všetko sa udeje a pred aké závažné rozhodnutie budete postavená, ale Vašimi postojmi a prácou opakovane (módu, oblečenie a primeraný vkus nevynechávajúc) ukazujete, že to zvládate na jednotku, žiaľ s malým mínusom.

Je totiž načase, aby ste vymenovala úradnícku vládu. Viem, bude to ťažké, súčasná má ústavnú väčšinu, ale pozrime sa, na akých základoch stojí, takže možno by ani ona sama neprotestovala. Súčasná situácia je paradoxne výzvou na ustanovenie vlády odborníkov, veď sa len pozrite ako sa súčasní „odborníci“ ministri správajú... Ako vždy v krízovej situácii sa ukáže ako svojmu rezortu a jeho potrebám (ne)rozumejú. Ako v tom rezorte nikoho nepoznajú... Ale to nie je nič nové vážená pani prezidentka, to je v ťažkých časoch vždy tak. Úradnícka vláda by sa skladala, ako už názov napovedá z odborníkov a nie z cynických politických obchodníkov, prípadne politických fanatikov a tak podobne. Pri všetkej skromnosti, keď sa na tú minulú, ale aj súčasnú vládu pozerám, hlásim sa (pokiaľ nikoho lepšieho nenájdete), za predsedu tej úradníckej vlády. Zopár porovnaní s tým súčasným, či minulým predsedom nezaškodí.

1. Vek – mám viac rokov, ako každý z nich, ako prezrádzajú moje šediny, ale moja fyzická kondícia v prepočte na roky je 2-násobne lepšia, len tak sa nezrútim. Ak pijem, tak len to najlepšie čisté biologické víno, hlavne z Jura. Nefajčím, neberiem lieky, okrem jednej tabletky denne na cholesterol.

2. Mám právnické vzdelanie, titul JUDr. Tam síce za pánom docentom zaostávam, ale na rozdiel od pána inžiniera aj diplomovku, aj doktorát mám len ťažko spochybniteľný.

3. Vyberiem určite najlepšieho ministra kultúry, konečne bude mať kultúra správny výtlak, o tom dúfam nepochybujete. Toto je dôležitý bod a pre mňa veľmi dôležitý osobne.

4. Chápem dôležitosť životného prostredia, preto sa u nás doma separuje, vyrába elektrina solárnymi panelmi, obnovujú zdroje a používajú tepelné čerpadlá

5. V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja sa snažím, aby každý náš projekt bol ziskový, to sa darí asi na 85 percent a platím pravidelne odvody a dane. Nahlásil som si miesto trvalého bydliska k nám do dediny aj s celou rodinou, takže podiely z daní idú do dediny a jej regionálneho rozvoja.

6. Školstvo a šport, - predstavte si, dodnes čítam knihy, snažím sa vzdelávať aj v kozmológii, čítam profesora Hawkinga, aj keď mnohým veciam nerozumiem, naučil som tomuto zlozvyku aj moju dcéru. Moja manželka začala pred dvoma mesiacmi bicyklovať na cestnom bicykli, zvláda už aj 70 km za deň, ja som pomerne fanatický športovec .

7. Financie – máme dlhodobo prebytkový rozpočet, z ktorého investujeme hlavne do životného prostredia, nemáme žiadne pôžičky, pravidelne prispievame dvoma percentami z daní podľa nášho uváženia.

8. Práca a sociálne veci - všetci traja pracujeme, platíme do sociálneho aj zdravotného systému bez omeškania odvody a rozumieme rozdielu medzi prvým a druhým pilierom, ako aj solidárnemu princípu.

9. Zdravotníctvo – moji rodičia boli obidvaja lekári a ja som v tejto oblasti mimoriadne zorientovaný, mám veľké množstvo priateľov lekárov a priznám sa aj lekárok a sestričiek.

10. Poľnohospodárstvo – v čase korony prvej vlny sme založili vinohrad a teraz založíme olivový háj, pálime pravidelne vínovicu, prípadne vám môžem vzorku poslať, je naozaj zo slovenského záhoráckeho hrozna a malý kalíštek ráno pred tým, než sa stretnete s predsedom parlamentu, určite ani nalačno nezaškodí.

11. Armáda - tu mám trochu problém, bol som na vojne iba rok, aj to v sklade potravín, ale toho dnešného ministra by som tam možno aj nechal, čo poviete?

12. Vnútro – som populárny medzi policajtmi, pokuty platím bez odvrávania, chápem ich ťažkú prácu, aj štátnej správe a jej dôležitosti, pre fungovanie krajiny rozumiem, ale napríklad také vydávanie pasov, vodičských preukazov, aj občianskych preukazov má ešte rezervy - tu by som to možno riešil tými čipmi, ako spomínal pán Kotleba.

13. Zahraničie – ovládam jazykom aj písmom nemčinu a angličtinu, tykám si s nemeckým prezidentom (spoznali sme sa s nim aj s nebohým Mariánom Labudom na Berlinále, vtedy bol ešte iba minister), prečítal som si celé Kunderovo dielo v chorvátčine, dohovorím sa poľsky, rusky, trochu latinsky a na úrovni súčasného premiéra aj španielsky, taliansky a francúzsky. Tu by som tiež ponechal súčasného ministra.

14. Spravodlivosť – tak som právnik, s tým bude najmenší problém, skoro všetci moji spolužiaci sú sudcovia, prokurátori, notári, advokáti a okrem toho súčasná ministerka je tiež celkom dobrá a odborníčka, nakoniec o čo ide, ak bude treba, poradím sa so spolužiakmi.

Ak som na niečo zabudol, tak mi odpusťte, ale bude to asi digitalizácia a tam je so mnou trocha problém, nie som na facebooku, netwitujem, proste nie som nikde, kde by som mohol ohovárať svojich kolegov, vrážať im pomyselne nôž do chrbta, uverejňovať priblblé statusy, cibuľové chleby, korešpondencie s volavkami, gangstermi, podvodníkmi a čo ja viem, čo ešte všetko. Myslím si, že konkrétne túto oblasť treba v rámci zachovania si zdravého rozumu významne zregulovať a to daňami!!!

Viem milá pani Prezidentka, že to nebude ľahké, ale keď zavoláte všetkých koaličných partnerov osobitne a porozprávate sa s nimi, možno sa im aj uľaví a budú sa môcť budúce tri roky venovať tomu, čomu rozumejú najlepšie – vlastným preferenciám.