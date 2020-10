List Markovi Zuckerbergovi

Vážený pán Zuckerberg, milý Mark. Minule som si prečítall, že Vám EÚ bráni v podnikaní a že ak to takto pôjde ďalej tak v EÚ Facebook nebude fungovať.

Veľmi Vás prosím, zoberte ho odtiaľto preč, čim skôr tým lepšie, nikdy som ho nepoužíval a ani používať nebudem, a tým čo ho používajú a denne na ňom zbytočne strácajú čas, tiež za chvíľu dôjde ako dobre sa bez neho dá žiť. Viem že do "skupiny" patri aj WhatsApp, tak si ho pokojne vezmite tiež, hoci na ten som si už tak trochu zvykol, ale nevadí odvyknem si ľahko. Ak odídete dúfam, že to iste urobí aj twitter, instagram, linkedln a všetci Vám podobní.

Viete, keď ste zakladali FB, tak ste mali možno dobrý úmysel prepojiť študentov na škole, jednej škole, je len večná škoda, že to pritom neostalo, lebo výsledok existencie sociálnych sieti je presne opačný, i keď ľudia si to stále ťažko pripúšťajú. Namiesto aby sa ľudia stretávali, rozprávali, smiali sa a ukazovali si pri pive fotografie (čert to zober, pokojne, aj digitálne v telefóne) tak ich zdieľajú. A ako som počul, je ich vraj toľko, že už ich nestačia ani lajkovat. Generácie, ktoré vyrastali a vyrastajú na facebooku a iných tzv. sociálnych sieťach, idú na večeru a z dvoch hodín strávených pri stole, polovicu času pozerajú do telefónu, čo je na nich nové.

Zároveň sa sociálnych sieti zmocnili politici a to je len ,ako iste viete z vlastnej skúsenosti, hrôza. Váš prezident sa budí skoro ráno a hneď začne obťažovať všetkých svojim čvirikaním. My tu v EÚ budeme len radi, keď mnohí politici tuto možnosť nebudú mať. Nám, čo nie sme na facebooku, by to mohlo byt jedno, ale všetky noviny sa idú potrhať, aby zverejnili, čo napíše slovensky premiér, predseda parlamentu a podobne na svoj facebook, hneď keď sa ráno zobudia. Takže sa tomu ťažko vyhýba.



Okrem toho, celkom nerozumiem tomu, prečo by malo niekoho zaujímať, že sa vláda stretla ráno o 6.00. Pre mňa nech sa stretne aj o tretej ráno, ale načo vypisuje premiér, že doniesol reďkvičky? A ďalší problém je, že ľudia si myslia, keď ohovoria a urazia v uzavretej skupine Joža, že sa to Jožo nedozvie, alebo že to je akože fajn. Prečo to Jožovi nepovedia do očí? Vyriešilo by sa to namieste ako hovoríme my Slováci ručne stručne. Učíte nás byť neúprimnými? Obavám sa, že keby sme robili prieskum, koľko ľudí chodí u nás do divadla, kina ,opery, baletu a koľko kvalitných programov pozerajú v televízii alebo na internete v porovnaní s tým, koľko času trávia na facebooku , uuuf...

Tie čísla iste niekde sú a ja ich radšej ani nechcem vidieť a vedieť. A všetky tie údaje, čo mate o svojich klientoch, lebo inak sa to ani nedá nazvať. No hrôza. Musíte sa smiať od rana do večera. Okrem toho mate príjmy z reklamy v EÚ a nechcete tu platiť dane. Nieže by ste v tom bol osamelý, ale keď zvažujete odchod, tak nech sa páči. My sa tu v starej dobrej Európe vrátime do divadiel a kín, k čítaniu kvalitnej literatúry, budeme sa viac rozprávať, budeme vzdelanejší a v neposlednom rade budeme žiť kvalitnejší život.

Milý Mark, osobne, verte mi, proti Vám vôbec nič nemám (dokonca aj ten film o Vás bol zaujímavý, aj keď ten o Stevovi Jobsovi bol o niečo lepší), ale čim skôr z EÚ vypadnete, tým lepšie.

PS: Nie sme síce priatelia na facebooku, ale ak by ste chcel prísť na Slovensko, rad Vám ukážem nejaké dobre krčmy, halušky a ktovie, možno si aj spolu zalyžujeme