Vážená pani doktorka (lekárka), milá mama, nikdy by som si nepomyslel, že ti raz budem písať list tam, kde dnes si, i keď, pravdupovediac neviem, kde to je.

Ty si však bola celý život presvedčená, že posmrtný život existuje, i keď to bol asi jeden z našich najväčších sporov. Škoda, že už nie si medzi nami, veľmi by ma zaujímalo, čo by si si o „tomto tu celom“ (ako si zvykla hovoriť) myslela. Všetko sa totiž, odkedy si odišla, rapídne za tých pár rokov zmenilo. Viem, ako by si ťažko znášala, že v tebe vysnívanej demokratickej krajine (bola si z Liptova a krstili ťa v Ružomberku) zavraždili novinára.

Na druhej strane si hovorievala niečo o božích mlynoch, ktoré melú pomaly, ale isto a to, milá mama, sa síce pomaly, ale isto plní. Najprv odstúpil ten „komunistický zväzák“, ako si nazývala nášho, za tvojho života ešte stále premiéra (dokonca ho nechala aj tá jeho „obscénna“ frajerka), nedožila si sa jeho nástupcu, to by som bol zvedavý, aké meno by si dala jemu... skúsim hádať, asi by si povedala, že „nevieš čo, ale niečo ti na ňom vadí“ (ako správnej Ružomberčanke už len to, že je z Banskej Bystrice.) Celkom isto by si mi vynadala, že načo sme robili ten film o politike a eštš aj ten názov Sviňa, ale možno nie... kto vie... určite by ti vadilo, že sa tam hnusne a vulgárne rozpráva a bola by si zhrozená, že či až takto to mohlo byť. Neviem mama, možno áno, možno nie, zatiaľ to vyzerá, že áno. A do toho (opýtaj sa pána Boha prečo, ak má niekto už k nemu teraz prístup, tak si to ty) hneď po nádejne vyhratých voľbách (Matovič, Kollár, Sulík a Kiska) vtrhol medzi nás Covid. Že nevieš, čo to je? No, ako lekárka vieš čo je vírus, tento je ale riadne hnusný a úprimne, nik si s ním nevie moc rady. Takže „ten neseriózny Matovič“ spolu „s tým príliš liberálnym Sulíkom“ a „ k tomu sa ja vyjadrovať nebudem“ Kollárom a „ten vyzerá seriózne“ Kiska (všetky tvoje citáty) ledva zostavili vládu a hneď museli všetko zavrieť. Áno, aj obchody, divadlá, koncerty, proste všetko. A do toho by mali plniť aspoň to volebné minimum, čo nasľubovali a prečo sme ich, a viem, že aj ty by si bola, volili. Tam sa im teda zatiaľ celkom darí, neverila by si koľko ľudí, nad ktorými si krútila nosom a používala svoje najškaredšie slová (sviňa, podvodník, gauner, nenažranec a pod.) dnes sedí vo vyšetrovacej väzbe a čaká na dúfajme, spravodlivý súd. Vyzerá to, že sa na Slovensko vracia spravodlivosť, i keď, ako ťa poznám, hneď by si dvíhala prst, že „pozor, pomaly, ešte tam nie sú“.

Ale nazad ku Covidu, mali sme dobré výsledky, málo nakazených, nulovú úmrtnosť a náš nový premiér sa chvastal, ako dobre sme v apríli a máji dopadli a hovoril o nás ako o premiantoch, div nie, že celého sveta a chvíľu to aj tak vyzeralo, ale ako si zvykla vravieť „zaspali sme na vavrínoch“... v lete sa všetko otvorilo, policajti veselo zatýkali, liberál Sulík sa tešil, že priemysel zase funguje („ako by to bolo všetko, na kultúru sa v tomto štáte vždy, prepytujem s...o“ znovu tvoj citát), ten, čo sa k nemu nevyjadruješ, vyhlásil parlamentné prázdniny, áno Kollár je predseda parlamentu mama. A začali hrať kiná, ale len tak napoly, aj divadlá tiež tak napoly, koncerty tiež napoly, ale tvoje milované salzburgské slávnosti boli, a ja som si splnil tvoj sen, a bol som tam, aj keď tiež tam všetko bolo len tak napoly. A všetci mali dovolenky, hoci im vedci, lekári, hygienici hovorili, pozor, vírus sa vráti, nik nevie ako a kedy, ale bude to drsné, pripravte sa... nejak sme tomu neverili, všetci šli na dovolenku a príprava nám nejak ušla a už je to tu.

Premianti sú na chvoste, ešte že máme tých Čechov, aspoň nie sme úplne poslední, Nie je to, mama žiadna sranda, o to viac tu chýbaš, lebo viem, že by si nás všetkých nabádala k opatrnosti, pracovitosti, nehysterčeniu a noseniu rúšok. Mám ale pre teba aj dobrú správu, aj keď sú nemocnice plné, lekári a sestričky robia, čo sa dá a napriek tomu, že sa ich šéfovia nepripravili, asi to zvládnu. Policajti okrem zatvárania gaunerov sa tiež snažia a zdá sa, že sa začali k ľuďom správať slušnejšie ako kedykoľvek predtým. Asi bude potrebné nasadiť aj armádu, ale to len preto, že tá pliaga je všade. No tak uvidíme, ale ako si hovorievala, žiadna polievka sa neje taká horúca, tak snáď to všetko do Vianoc vychladne a budeme z toho vonku a v januári nás začnú vakcinovať, teda tých, čo pôjdeme. Ja teda dúfam, že všetci, okrem tých, ktorým to lekári nebudú odporúčať. Dúfam tiež, že po tejto tvrdej lekcii si všetci uvedomia, ako je dôležitá každá časť tejto spoločnosti a prestanú sa navzájom urážať. A s politikmi si ťažkú hlavu robiť nebudeme, veď si vždy citovala svojho starého otca: „Jaj Marika moja, s politikmi nič, to je také panské huncútstvo“.

Tak sa tam maj dobre, milá mama, a pozdravuj aj všetky naše ostatné mamy a staré mamy, s ktorými, ako ťa poznám pri víne bez rúška mastíte karty.