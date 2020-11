List opozičným predákom

Vážení páni, nebudem vás oslovovať menom, lebo celý slovenský národ veľmi dobre vie, o koho ide v prvom rade a o koho v druhom rade.

U nás na Záhorí rastú hríby ako divé a tak som si pri ich čistení, ja idiot, nechal pustený televízor (bola nedeľa, deň politických diskusií) a postupne som na pol ucha počúval tie drísty, ktoré Vaši „splnomocnenci“ vypúšťali do éteru. Tak napríklad na spravodajskej stanici nejaký truľo, naozaj nechápem, ako môže sedieť v parlamente, vraj za nejakú stranu Hlas (neviem, čo je to za strana, lebo vo voľbách nekandidovala, takže jej program nepoznám) neustále kikiríkal, že celoplošné testovanie je akási propagandistická akcia súčasného predsedu vlády. A to si naozaj chlapci z Hlasu myslíte, že sme my Slováci takí hlúpi, že by sme mu na to skočili? Ja som nie úplne nadšený zo všetkého, čo táto vláda robí, ale jedno sa jej uprieť zatiaľ určite nedá, nerobí to o nič horšie ako ostatné vlády v EÚ a snaží sa. Môže sa ten vyčesaný szmák z bývalého Smeru dnes Hlasu a zajtra možno z Ohlasu naparovať koľko chce, vyťahovať xeroxové citáty a podobne, tento predseda vlády sa o niečo aspoň pokúsil. A zdá sa, že výsledok Vás asi strašne hnevá, keď tárate také nezmysly.

Pravda je, že sa trasiete ako huspenina, lebo neviete koho zoberie polícia do väzby zajtra. A Covid vám ukazuje, ako sa to pekne môže rozšíriť, však? Lebo viete, na začiatku bola prvá vlna a teraz je druhá vlna a čo keď príde aj tretia? Tá už bude o ďalšie poschodie vyššie, lebo darmo, postupne sa pomedzi sebou poudávate, to tak bolo vždy medzi komunistami, zväzákmi, hejslovákmi a im podobnými. A tak to medzi vami chlapci aj zostane, môžete si zmeniť názov strany podľa ľubovôle.

A čo ste takí nasratí? Že sa prišlo otestovať vyše 3 milióny ľudí? Že tým dokázali svoju chytrosť a disciplinovanosť v rozhodujúcej chvíli? No jasne, veď to boli z veľkej časti vaši voliči a to je to, čo vás na tom najviac znepokojuje... Lebo ste si hneď predstavili, ako vám klesnú preferencie a vláde tie preferencie stúpnu... Tak aspoň drzo vykrikujete, že testy boli nakúpené draho. No neboli, a to Vás zas hnevá z iného dôvodu, však? Vládna koalícia Vám „kazí“ ceny. A môžete byť kľudní, aj vám ich naďalej kaziť bude, lebo veľmi dobre vie, že len nech skúsi niečo iné, zajtra je po nej.

A keď sa začal ten drzý szmák ešte oháňať pani prezidentkou, tak to už som sa začal plieskať od smiechu po stehnách. Áno, predseda vlády sa mal s ňou poradiť, ale nakoniec ani ona nepovedala nič iné, len že má obavy, či sa to zvládne a ak sa to zo strany štátu nezvládne, aby neboli v horšej pozícii tí, čo chceli, ale sa na nich nedostalo.

A do toho všetky média tlačili ako sa dalo, ako je to nepripravené, no a vidíte, trochu sme si postáli a je to.

Takže najdôležitejšie z toho je poznanie, že ste proste nenapraviteľní. Nie ste a nikdy nebudete ani kultivovanou ani konštruktívnou opozíciou.

Na RTVS vystupoval súdruh poslanec zo strany Smer, ktorý táral tiež dve na tri až sa z neho chumelilo. Spolu s jeho predrečníkom z dnes už konkurenčného Hlasu majú páni hlavný strach o demokraciu. Akosi pozabudli, že ich korene sú v Komunistickej strane Slovenska. Ten zo Smeru zlučoval SDĽ (nástupkyňu slovenských komunistov) zo stranou Smer, ten druhý zo strany Smer utiekol do Hlasu, ale inak majú úplne rovnakú rétoriku aj vystupovanie. Vy sa súdruhovia naozaj o našu demokraciu neobávajte, tentokrát si ju už postrážime a hlavne kľud, dopadlo to dobre a o týždeň tam zas pôjdeme ak bude treba. A ak to súčasná vláda poserie, no tak si zvolíme novú, ale bez obáv, ani Smer ani Hlas v nej určite nebudú.