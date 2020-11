List mojim milým spoluobčanom

Ako zvykol písať Julo Satinský, písať listy a blogy nie je mojím koníčkom a ani posadnutosťou, ale ak dovolíte, raz za čas ma to „trafí“ a jednoducho sa nutkaniu neubránim.

Takže, kto si to spomenul, že by mohol využiť (lepšie povedané zneužiť) 17. november na protesty? A protesty proti čomu? Vraj proti postupu vlády pri dodržiavaní demokratických práv občanov cha cha ...

Tak pekne po poriadku:

1. protestovať pôjde strana Smer na čele so svojim predsedom, bývalým členom Komunistickej strany Slovenska 1987-1990 a osobným priateľom (to sú jeho slová) napríklad vraha a diktátora Muamara Kaddáfiho, ktorý si sametovou revolúciou ani moc nevšimol (jeho slová...), teda nie Kaddáfi, ten si ju všimol veľmi dobre, ale ako ukázal jeho osud, nepripisoval jej dôležitosť.

2. Pohrobkovia fašistickej strany HSĽS s názvom ĽSNS na čele so svojim predsedom, bývalým predsedom, dnes už zakázanej strany Slovenska pospolitosť, ktorý dlhodobo odoláva všetkým trestným stíhaniam, čo už začína byť naozaj minimálne podozrivé, teda pardon teraz ho už konečne odsúdili, tak snáď to potvrdí aj odvolací súd.

3. No a nakoniec aj mimoparlamentná strana SNS na čele so svojím „superpredsedom“, ktorý sa preslávil s:

1 - opísanou diplomovou prácou

2 - úžasnou korešpondenciou s volavkou Zsuszovou

3 - stĺpom pred parlamentom Slovenskej republiky

4 - atď, atď, ale stále lepšie, ako jeho predchodca...

A čo si to vlastne chlapci na nás dovoľujete??? To ako si zase myslíte, že Slováci sme úplne sprostí???

Takže pán exkomunista zo Smeru, aby bolo jasné, v roku 1989 sme išli na námestie Proti vám a takým ako ste Vy, nie s Vami, dobre? Zapíšte si to už za uši a už nikdy si neberte našu občiansku revolúciu do svojich komunistických úst, dobre?!

My sme neorganizovali pochod za ľudské práva na druhú stranu Dunaja v čase keď ste bol ešte stále členom KSS kvôli tomu, aby ste sa tu teraz nafukoval a poriadal tlačovky o demokracii, dobre?

Tí druhí dvaja my nestoja ani za zmienku, jeden je fašista a druhý sa snaží vrátiť svoju zdevastovanú stranu za každú cenu do parlamentu.

Takže choďte sa prechádzať koľko chcete a kam chcete, ja radím predsedovi vlády a ministrovi vnútra, aby sa s nimi vôbec nezaoberali, aj tak tam nik okrem pár truľov nepríde. Čím menej sa tým budú média zaoberať, tým lepšie, fuuuj aká drzosť.

A keď sme už pri premiérovi a jeho súčasnej vláde, milí Slováci, čím viac sa vadia, tým lepšie, lebo aspoň si nikto z nich nič podobné ako tí ich predchodcovia nedovolí:

nemajú na to čas

idú si po krku, lebo si dovolia kritizovať jeden druhého, to tu predtým nebývalo

polícia a prokuratúra si môžu robiť svoju prácu

sudcovia už časom tiež atď, atď

No a o to nám predsa ide, aby si panstvo nestihlo zabetónovať svoje lena. Takže pán predseda exkomunista môže byť v kľude, nedali sme si ukradnúť demokraciu od neho a nenecháme si ju ukradnúť ani od nikoho ani teraz ani v budúcnosti.

A ten pán z Hlasu nech sa neteší a nevykrikuje, že koalícia sa musí rozpadnúť, lebo nám občanom je naozaj ukradnuté, či si niečo predseda s podpredsedom odkazujú, no mohli by byť menší chrapúni a mohli by si to zavolať, ale keďže sú zbabelci, tak si to píšu na sociálnych sieťach a odkazujú cez média. Chvíľami mám pocit, či im média neposielajú percentá z reklamy za čítanosť.

A buďte v kľude, nebude tu žiaden Hlasosmer, ani fašisti, bude tu normálna demokracia Slovenská republika, vydržali sme to s politikmi a ich adlatusmi 30 rokov a vydržíme aj ďalej, všetka špina sa nakoniec vyvalí a oni sa postupne medzi sebou poudávajú, ako vždy.

Takže milá koalícia, neskúšajte príliš našu trpezlivosť a pracujte v náš prospech, na to sme Vás tam zvolili a za to Vás platíme. Na vaše škriepky nie je nikto zvedavý, na to máte koaličné rady. A neskúšajte našu trpezlivosť, lebo ako povedal Marcus Tullius Cicero:

Quod usque tandem abutere Catilina patientia nostra!

Po slovensky: Ako dlho budeš Catilina skúšať našu trpezlivosť. Za senátora Catilinu si, milí moji Slováci, dosaďte ľubovoľného politika...

Inak sa majte dobre, koniec roka a nová vakcína sa blíži a držme si palce, najneskôr snáď v apríli už budeme zas chodiť do krčmy, kina, baru, divadla a kdekoľvek inde, koho to kam najviac baví...