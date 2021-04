Otvorený list občanom Českej a Slovenskej republiky

Milí moji spoluobčania, dovolím si Vás všetkých osloviť, lebo nielen že som starý čechoslovakista, ale aj ako jeden z mála žijem a platím dane v obidvoch krajinách.

Tak to tu zase máme, Rusi sa nám serú do života a nie je to prvý krát. Samozrejme naši politici nevyslovili zatiaľ žiadnu solidaritu k nášmu najbližšiemu národu (s výnimkou Korčoka, ale to sa dalo čakať), tak ju vyslovím ja, pretože tu žiadna predposratosť nie je namieste, ani keď máte 2 milióny sputnikov na sklade a nie 200 000 ... Ešte predvčerom som si myslel, že už žiadny blog nenapíšem a dúfam, že to tak aj ostane, takže tento berte ako výnimku.

Náš pán bývalý premiér a súčasný najväčší priateľ a obranca Ruskej federácie zrejme bude naďalej tárať niečo o tom, ako sa vám v Rusku pozrú do očí a to je to, čo je dôležité, nie čo je v zmluve. Bude vám asi hovoriť, že nie fotografie štátnych teroristov v blízkosti muničného skladu (zhodou okolnosti sú to tie isté tváre, ako v afére novičok) sú dôležité, ale či sa vám pán Kiril, alebo Vladimír Vladimírovič pozrú do očí a čo vám povedia. Ale nedajte sa pomýliť milí Češi a Slováci, aj český prezident sa tvári, že sa skoro vlastne nič nestalo, ide o to, ako dlho mu to vydrží.

A minister vnútra Českej republiky a zastupujúci minister zahraničia podáva trestné oznámenie na svojho predchodcu. Že prečo? No lebo si dovolil povedať, že predbežné informácie o tom, kto zorganizoval výbuch v sklade, už musel mat dávnejšie a napriek tomu spolu s kapitánom Dankom organizoval cestu za Sputnikom, ktorú len na poslednú chvíľu zrušil. Ale aspoň na rozdiel od nášho expodpriemera neobvinil zo skazeného kšeftu vysokých štátnych úradníkov (české tajné služby)

A v akom svetle sa teraz javí celá tá slovenská sputnikiáda, kde milí Češi s úsmevom dvíhali obočie? Už vás aj nás to konečne prešlo alebo prejde? Myslím si, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži, takže to si vybojujeme každý sami a dúfam, že u nás budú voľby skôr ako v Čechách (i keď predčasne), hoci verte mi, som jeden z tých, ktorému to bude strašne ľúto, ale keď sa nedá, tak sa nedá.

Ale dovtedy môžeme my Slováci aspoň jedno, ignorujme Sputnik V, či ho už dovezú, schvália, odvezú, prebalia, nakoniec je to momentálne jediný možný spôsob protestu. Nie preto, či je taký alebo onaký, dobrý alebo výborný. Ignorujme ho ako prejav solidarity s Čechmi tak, ako sme kedysi odmietali ruský kaviár a igristoje.